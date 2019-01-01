В Иране показали фильм с Джеки Чаном, где была сцена секса. После этого руководителя канала уволили

1 января, 2019, 22:08

Иранская государственная телерадиокомпания Irib освободила руководителя одного из региональных телеканалов после того, как тот допустил в эфир оригинальную версию фильма "Инцидент в Синдзюку"

Об этом пишет ВВС Украина.

В фильме есть сцена секса с участием Джеки Чана. Прежде чем выпускать фильм в эфир, этот фрагмент должны вырезать. Однако по каким-то причинам этого не сделали, и зрители увидели оригинальную версию ленты.

Иранские СМИ пишут, что "аморальное" сцена была показана на телеканале Kish TV с "полным нарушением правил Irib".

Отметим, на иранском телевидении запрещена демонстрация любого физического контакта между мужчиной и женщиной.

Цензорам также иногда приходится убирать из телевизионного эфира эпизоды, в которых мужчины и женщины говорят друг другу "нежные слова", а также моменты с крупными планами женских лиц и открытых вырезов.

Как сообщает информационное агентство Tasnim, руководитель телекомпании Irib приказал провести расследование относительно показа фильма "Инцидент в Синдзюку", "разобраться с правонарушителями и сообщить о них в соответствующие властные структуры".