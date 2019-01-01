В Киеве проходит факельное шествие ко дню рождения Бандеры. Вживую
Об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно сообщению пресс-службы ВО "Свобода", участники начали собираться в 18:00 возле памятника Тарасу Шевченко в столице.
Известно, что 1 января в Киеве происходит два шествия ко дню рождения Бандеры: одну от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости проводят ВО "Свобода", Правый сектор и другие правые и праворадикальные организации; другую - от Оперного театра проводят Нацдружины и Национальный корпус.
Читайте также: 10 важных фактов о Степане Бандере
Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых и день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.
1 января 2019 отмечается 110 лет со дня рождения Степана Бандеры - украинского политического деятеля, одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, а после раскола Организации украинских националистов - председателя Провода ОУН (б).
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-