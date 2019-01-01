Украинцев предупредили об осадках и похолодании

1 января, 2019, 12:28

2 января в Украине ожидаются осадки и усиление ветра, а 3 января - похолодание

Об этом сообщила в Facebook синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

"2 января в Украине станет больше осадков, ветер усилится. 3-го января в Украину придет похолодание", - написала госпожа Диденко.

Днем 1 января небольшой снег возможен на Киевщине, Житомирщине, Черкасщине, Винницкой, местами в Западной Украине и на Луганщине, но погода преимущественно облачная и сухая, температура воздуха днем на Левобережье 0 ...- 4 ° C, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине , Луганской, Полтавской -3 ...- 6 ° C.

В Киеве днем 1 января небольшой мокрый снег или туман, 0 ... + 1 ° C. Даже при отсутствии осадков в столице влажность все равно высокая, поэтому температура будет ощущаться как на -4 ...- 7 ° C. Также метеоролог предупредила о гололедице в Киеве.