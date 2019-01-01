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Украина подала в ЕСПЧ позицию относительно нарушений Россией прав человека в Крыму

Представители Украины передали в Европейский суд по правам человека правовую позицию по аннексии и нарушеням прав человека в Крыму

Об этом сообщил в Facebook правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лещина.

"Пока граждане вычищают кровь из пуховиков после эпической битвы за тележки в Ашане, режут тазики оливье, замораживают бутылки шампанского, и готовятся саркастически комментировать новогоднюю речь президента, зубастые пираньи (с) Минюста подают позицию по аннексии и нарушеням прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ ", - написал Лещина.

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В подготовке документов также приняли участие представители Украинского Хельсинского союза по правам человека.

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