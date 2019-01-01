Трое украинском попали в топ-50 перспективных молодых футболистов по версии УЕФА
Об этом пишет 24tv.ua.
В список самых перспективных молодых игроков Европы от УЕФА вошли вратарь "Леганес" Андрей Лунин, защитник "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек "Динамо" Николай Шапаренко.
"Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины", – сказано о 19-летнем Миколенко.
А следующей характеристики удостоился 20-летний Шапаренко: "Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с "Ренном" и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную".
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Что касается Лунина, то осенью 19-летний вратарь "Леганес" и сборной Украины отметился сухой серией: "Взятый в аренду у "Реала" вратарь обладает отличной реакцией. Осенью сыграл три подряд сухих матча за клуб и сборную".
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