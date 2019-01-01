Трое украинском попали в топ-50 перспективных молодых футболистов по версии УЕФА

1 января, 2019, 18:58

В список УЕФА 50 самых перспективных молодых игроков Европы вошли сразу три украинца

Об этом пишет 24tv.ua.

В список самых перспективных молодых игроков Европы от УЕФА вошли вратарь "Леганес" Андрей Лунин, защитник "Динамо" Виталий Миколенко и хавбек "Динамо" Николай Шапаренко.

"Левый защитник вытеснил из стартового состава киевлян игрока сборной Хорватии Йосипа Пиварича. В ноябре дебютировал в составе взрослой сборной Украины", – сказано о 19-летнем Миколенко.

А следующей характеристики удостоился 20-летний Шапаренко: "Молодой плеймейкер забил роскошный гол в матче Лиги Европы с "Ренном" и помог киевлянам занять первое место в группе. Провел в 2018-м четыре матча за национальную сборную".

Читайте также: 10 главных событий 2018 года в футболе