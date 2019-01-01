США и Израиль официально покинули ЮНЕСКО

1 января, 2019, 20:22

Соединенные Штаты и Израиль с 2019 покинули Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

Об этом сообщает The Times of Israel.

Причину выхода пояснил представитель Израиля в ООН Дэнни Данон. 31 декабря Данон сказал, что его страна не планирует быть членом "организации, действующей против нее".

"ЮНЕСКО - это орган, который непрерывно переписывает историю, в частности стирая связи евреев с Иерусалимом. Им (этим органом - ред.) манипулируют враги Израиля, поэтому он постоянно выделяет единою еврейское государство для осуждения ", - подчеркнул Данон.

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Напомним, в октябре 2017 США объявили, что планируют выйти с ЮНЕСКО, в частности через антиизраильскую, по мнению Вашингтона, политику организации. Впоследствии Израиль также объявил, что выходит из ЮНЕСКО.