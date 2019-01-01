1 января, 2019, 21:38

Услугами няни от государства смогут воспользоваться семьи с детьми до 3-х лет, если оба родителя работают

Инициатива "Муниципальная няня" была утверждена правительством в рамках государственной социальной программы "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" еще в мае 2018.

Согласно замыслу правительства, компенсацию 1500 грн за месяц работы няни работающие родители должны были получать в конце года. При этом ребенку должно быть до 3-х лет.

Для того, чтобы получить от государства помощь должна выполняться обязательное требование - няня должна быть трудоустроена официально.

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Среди необходимых документов юристы перечисляют заключен договор о трудоустройстве, идентификационный код работодателя (родителей) и няни, а также трудовую книжку няни.

Размер выплат привязан к прожиточному минимуму для детей до шести лет. С 1 января 2019 - это 1626 грн

29 ноября Минсоцполитики разместило у себя на сайте проект постановления с изменениями, обсуждение которой продолжалось до 28 декабря.

Среди предложений Минсоцполитики, в частности, возмещение услуг "муниципальная няня" должно происходить ежемесячно.

Коменсацию услуги выплачивается получателю услуги "муниципальная няня" (отец/мать или опекун) в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, установленного на 1 января соответствующего года, за каждого ребенка, которому предоставляется услуга по уходу муниципальной няней.

Впрочем компенсация услуги "муниципальная няня" не предоставляется родителям, которые являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством.