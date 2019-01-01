С сегодняшнего дня в Украине подорожали отопление и горячая вода

1 января, 2019, 15:33

Повышение тарифов на горячую воду и отопление с 1 января связано с повышением цен на газ

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Напомним, НКРЕКП утвердила новые тарифы 10 и 11 декабря 2018. После этого решения регулятора обнародовали в газете "Урядовый курьер".

Во время заседания комиссии председатель регулятора Оксана Кривенко подчеркнула, что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.

В то же время она заявила, что новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%).

В частности, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.