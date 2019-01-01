С сегодняшнего дня в Украине подорожали отопление и горячая вода
Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).
Напомним, НКРЕКП утвердила новые тарифы 10 и 11 декабря 2018. После этого решения регулятора обнародовали в газете "Урядовый курьер".
Во время заседания комиссии председатель регулятора Оксана Кривенко подчеркнула, что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.
В то же время она заявила, что новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%).
В частности, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.
- Напомним, в Украине с четверга, 1 ноября, начала действовать новая, увеличенная на 23%, цена на газ для населения.
- В тот же день МВФ объявил о новом транше для Украины объемом $ 4 млрд. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября. Переговоры с представителями фонда по выполнению условий для предоставления дальнейшего финансирования, касались тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
- Позже эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус рассказал, что ждет украинский после повышения цены на газ.
- Однако, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, после повышения цены на газ для населения правительство не опасений относительно неплатежей.
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