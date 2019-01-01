Румыния начала председательство в Совете ЕС на фоне разногласий с Брюсселем

1 января, 2019, 15:09

С 1 января Румыния официально приняла от Австрии председательство в Совете Евросоюза

Об этом сообщает Twitter румынского председательства.

"С новым годом! Готовы начать наше первое председательство в Совете Европейского Союза. В 2019 году мы будем работать ради сильной, более объединенной, более сплоченной и более демократической Европы. Следите за нами в этом путешествии!" - говорится в сообщении.

Председательство Румынии пройдет под лозунгом "Сплоченность, общая европейская ценность". Премьер-министр Румынии Виорика Денчиле заявила о необходимости сближения в развитии регионов, восточных и западных, южных и северных стран, старых и новых государств-членов.

В то же время в Брюсселе не уверены готовности Румынии возглавлять Совет ЕС. Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что "что правительство Бухареста не до конца осознало, что значит председательствовать в ЕС".

Ранее Еврокомиссия раскритиковала судебную реформу в Румынии. По мнению Брюсселя, реформа может подорвать независимость судей и прокуроров.