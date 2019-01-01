Румыния начала председательство в Совете ЕС на фоне разногласий с Брюсселем
Об этом сообщает Twitter румынского председательства.
"С новым годом! Готовы начать наше первое председательство в Совете Европейского Союза. В 2019 году мы будем работать ради сильной, более объединенной, более сплоченной и более демократической Европы. Следите за нами в этом путешествии!" - говорится в сообщении.
Председательство Румынии пройдет под лозунгом "Сплоченность, общая европейская ценность". Премьер-министр Румынии Виорика Денчиле заявила о необходимости сближения в развитии регионов, восточных и западных, южных и северных стран, старых и новых государств-членов.
В то же время в Брюсселе не уверены готовности Румынии возглавлять Совет ЕС. Так, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил мнение, что "что правительство Бухареста не до конца осознало, что значит председательствовать в ЕС".
Ранее Еврокомиссия раскритиковала судебную реформу в Румынии. По мнению Брюсселя, реформа может подорвать независимость судей и прокуроров.
#HappyNewYear ! La mulţi ani! Bonne année! Freues neues Jahr!- RO2019EU (@ ro2019eu) 31 декабря 2018 г.
Ready to start our first Presidency of the Council of the European Union. In 2019 we will work for a stronger, more united, more cohesive & more democratic Europe. Follow us on this journey! # RO2019EU pic.twitter.com/2OxywblPzP
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