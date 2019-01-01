Посольства Великобритании и Канады начали действовать как контактная миссия НАТО в Украине

1 января, 2019, 12:58

С 1 января посольства Великобритании и Канады совместно начинают выполнять функцию контактной миссии НАТО в Украине

Соответствующее решение приняли в штаб-квартире НАТО с согласия Украины, передает "Европейская правда" .

Впервые в Украине роль контактной миссии выполняют сразу два посольства.

Предыдущие 4 года функции контактной миссии НАТО в Украине выполняло посольство Литвы.

Кроме того, с 2017 года в Киеве также работает Представительство НАТО в Украине.

Контактные посольства (Contact Point Embassies) действуют во всех государствах-партнерах НАТО. Эти функции добровольно и на основе ротации государства-члены НАТО, наиболее заинтересованы в усилении сотрудничества НАТО со страной-партнером.

Контактное посольство работает как дополнительный канал коммуникации о роли и политику НАТО и поддерживает совместную деятельность.