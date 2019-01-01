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Порошенко: Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе

Глава украинского государства поздравил украинцев с Новым годом и назвал главные достижения Украины в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом-2019.

Соответствующее видео выложено на странице президента Украины.

"Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это - четкая стратегия, которой неуклонно придерживаемся в течение последних пяти лет. Мы идем своим путем. Ни обещания манны небесной, ни зерна уныния, ни зелья раздора - ничто не должно развернуть нас назад ", - отметил он, сообщает УНИАН .

Президент напомнил, что борьба за независимость украинской церкви продолжалась сотни лет и успехом увенчалась только сейчас. "15 декабря здесь, в Святой Софии, состоялся Объединительный собор. Тысячи людей, собравшихся на площади, не стеснялись слез. И это были слезы радости. Родилась, наконец, автокефальная Православная Церковь Украина, признана мировым православием", - подчеркнул Порошенко.

Президент заверил, что Украина "ничего не хочет больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы". Порошенко поздравил украинских воинов, которые "гарантируют нам тишину и покой в эту новогоднюю ночь", а также вспомнил о пленных украинских моряках. 

 

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