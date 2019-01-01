Новогоднее обращение Путина очень не понравилось россиянам

1 января, 2019, 23:03

Российские пользователи интернета крайне негативно отреагировали на традиционное новогоднее поздравление бессменного руководителя РФ Владимира Путина

Об этом пишут Карельские Вести.

Если проанализировать реакцию интернет-пользователей, а именно те комментарии, которые они начали в массовом порядке оставлять под видеороликами с новогодним обращением Путина, то становится понятно, что 2018 год оказался крайне неприятным для рядовых граждан России по целому ряду причин.

"Свое возмущение люди решили высказать напрямую, попытавшись достучаться до главы государства. На данный момент все комментарии, лайки и дизлайки скрыты!", - отмечается в сообщении.

Полную картину народной реакции на выступление российского диктатора можно составить после анализа комментариев пользователей YouTube.

Кроме этого, россияне поставили огромное количество дизлайков. Так, например, под роликом государственного "Первого канала" (Россия) у обращения Путина было 11 тыс. лайков и свыше 66 тыс. дизлайков при общем количестве просмотров свыше одного миллиона.

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За несколько часов из открытой статистики были изъяты данные о количестве лайков и дизлайков. Также оказалась недоступной возможность оставлять комментарии под видеозаписью с новогодним обращением Путина. Впрочем, на YouTube остается достаточно большое количество роликов с этим его обращением.

"Статистика по этим видео также свидетельствует о негативной реакции россиян", - подчеркивает издание.