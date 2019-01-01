На Николаевщине столкнулись легковушки: 8 погибших, из них 3 - дети
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авария случилась около 11:00 на 200 км + 600 метров автодороги Н-11 "Днепр-Николаев" на выезде из пгт Казанка. Столкнулись два легковых автомобиля - Opel Astra и Mazda-6. В салоне Mazda находились супруги из Казанки: 40-летний мужчина погиб на месте, 23-летнюю женщину госпитализировали с многочисленными травмами.
В легковушке Opel ехали жители Казанковского района - семья с детьми. Девочка возрастом около 8 лет госпитализирована без сознания, 39-летний водитель и 6 пассажиров авто погибли. Погибшие - трое взрослых 33, 53, 55 лет и трое детей - 5 и 13 лет, а также семимесячный младенец.
Следствие проводится по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция по этой статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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