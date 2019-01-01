На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты потеряли 5 боевиков

1 января, 2019, 08:38

В течение суток 31 декабря российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, при этом трижды - из запрещенного минскими соглашениями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Террористы били из 120-мм минометов вблизи населенного пункта Новотошковское и из 82-мм минометов и гранатометов различных систем - недалеко от поселка Крымское на Луганском направлении. Также из минометов калибра 82 мм оккупанты били у населенного пункта Марьинка на Донецком направлении.

За сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Однако, по данным разведки, россияне потеряли двух боевиков убитыми и трех - ранеными.

1 января по состоянию на 7:00 боевики стреляли из 82-мм минометов по украинским позициям в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. В результате обстрела потерь не зафиксировано.