На Донбассе ранены два бойца ООС, оккупанты потеряли 5 боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Террористы били из 120-мм минометов вблизи населенного пункта Новотошковское и из 82-мм минометов и гранатометов различных систем - недалеко от поселка Крымское на Луганском направлении. Также из минометов калибра 82 мм оккупанты били у населенного пункта Марьинка на Донецком направлении.
За сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Однако, по данным разведки, россияне потеряли двух боевиков убитыми и трех - ранеными.
1 января по состоянию на 7:00 боевики стреляли из 82-мм минометов по украинским позициям в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. В результате обстрела потерь не зафиксировано.
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