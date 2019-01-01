Где в Киеве утилизировать елку. Карта с 10 пунктами приема
1 января, 2019, 11:10
улица Тростянецкая, 58А;
В Киеве открыли 10 пунктов утилизации новогодних елок, куда можно отдать праздничное дерево после использования
Карту с пунктами приема обнародовал сайт "Киивзеленьстроя" .
Елки можно сдать по следующим адресам:
улица Тростянецкая, 58А;
проспект Освободителей, 6;
улица Электротехническая, 26;
Московский проспект, 26А;
Железнодорожное шоссе, 61;
переулок Герцена, 6;
проспект Голосеевский, 87;
улица Новополевая, 95;
улица Бетховена, 8;
улица Димитрова, 16А.
- Напомним, ранее глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) призвал не ставить живые елки на Новый год и Рождество.
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