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Где в Киеве утилизировать елку. Карта с 10 пунктами приема

В Киеве открыли 10 пунктов утилизации новогодних елок, куда можно отдать праздничное дерево после использования

Карту с пунктами приема обнародовал сайт "Киивзеленьстроя" .

Елки можно сдать по следующим адресам:

улица Тростянецкая, 58А;
проспект Освободителей, 6;
улица Электротехническая, 26;
Московский проспект, 26А;
Железнодорожное шоссе, 61;
переулок Герцена, 6;
проспект Голосеевский, 87;
улица Новополевая, 95;
улица Бетховена, 8;
улица Димитрова, 16А.

  • Напомним, ранее глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) призвал не ставить живые елки на Новый год и Рождество.

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