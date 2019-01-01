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Аэропорт Амстердама эвакуировали из-за угрозы взрыва бомбы

В понедельник, 31 декабря, амстердамский аэропорт "Схипхол" эвакуировали из-за угрозы теракта

Об этом сообщила в Twitter пресс-служба аэропорта.

"Мужчина угрожал бомбой в зале вылета №3", - говорится в сообщении.

Полиция задержала мужчину, после чего работа аэропорта восстановили. Действительно ли у него было взрывное устройство, пока не сообщается.

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