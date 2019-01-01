Аэропорт Амстердама эвакуировали из-за угрозы взрыва бомбы
1 января, 2019, 09:38
В понедельник, 31 декабря, амстердамский аэропорт "Схипхол" эвакуировали из-за угрозы теракта
Об этом сообщила в Twitter пресс-служба аэропорта.
"Мужчина угрожал бомбой в зале вылета №3", - говорится в сообщении.
Полиция задержала мужчину, после чего работа аэропорта восстановили. Действительно ли у него было взрывное устройство, пока не сообщается.
Man threatens with a bomb in Departure hall 3 at Schiphol. Currently Departure hall 3 is being evacuated. More information will follow as soon as possible. https://t.co/DDQJuZa9Zn- Schiphol (@Schiphol) 31 декабря 2018 г.
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