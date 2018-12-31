Зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы
Об этом сообщает NASA в Twitter.
"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к наиболее дальнего объекта, никогда не исследованного космическим кораблем - 4 млрд миль от Солнца и примерно 1 млрд миль от Плутона", - говорится в сообщении.
Отмечается, зонд достиг отдаленной исследованной точки космоса. Ультима-Туле самое старое космическое тело, сфотографированное человечеством. Момент приближения будет транслироваться в прямом эфире 1 января 2019.
Космическое тело Ультима-Туле обнаружили в 2014 году с помощью космического телескопа Hubble.
In less than 48 hours, New Horizons will make history! The team at @JHUAPL is preparing for the #NewYears flyby of #UltimaThule , the farthest object explored by a spacecraft ever - 4 billion miles from the Sun and ~ 1 billion miles from Pluto. pic.twitter.com/3EiB2bmOKy- NASA New Horizons (@NASANewHorizons) December 30, 2018
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