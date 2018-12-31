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Зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы

Космический зонд New Horizons Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США приблизился к границе Солнечной системы

Об этом сообщает NASA в Twitter.

"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к наиболее дальнего объекта, никогда не исследованного космическим кораблем - 4 млрд миль от Солнца и примерно 1 млрд миль от Плутона", - говорится в сообщении.

Отмечается, зонд достиг отдаленной исследованной точки космоса. Ультима-Туле самое старое космическое тело, сфотографированное человечеством. Момент приближения будет транслироваться в прямом эфире 1 января 2019.

Космическое тело Ультима-Туле обнаружили в 2014 году с помощью космического телескопа Hubble.

 

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