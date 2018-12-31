Жирафов добавили в список животных под угрозой вымирания
31 декабря, 2018, 13:48
Жирафов внесли в перечень животных под угрозой вымирания после того, как их популяция стала стремительно сокращаться
Об этом сообщает Metro.
"За последний 31 год популяция высоких животных сократилась на 40% - это связано с человеческой деятельностью, которая распространилась на привычную среду обитания жирафов", - говорится в сообщении.
Из девяти известных разновидностей этих млекопитающих под угрозой оказались два, в то время как некоторые другие демонстрируют даже рост.
Кроме того, на вымирание повлияло и браконьерство. Ведь в докладе в 2010 году по проекту "Giraffe" от Ротшильда сказано, что "свежо отрубленные головы и кости жирафа" могут приносить до $140 (£110) каждый.
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