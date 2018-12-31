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За сутки на фронте уничтожены два оккупанта и трое ранены

В течение текущих суток двух оккупантов было уничтожено и трое ранены

Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

По данным разведки, в течение текущих суток двух оккупантов было уничтожено и трое ранены.

"30 декабря российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск обстреляли из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 30 декабря одного оккупанта уничтожили и один ранен.

Кроме того, в течение текущих суток оккупанты открыли огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов в районе поселка Крымское на Луганском направлении.

Сообщается, что в течение суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил, украинские военные принимали адекватных мер с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

 

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