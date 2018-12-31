За сутки на фронте уничтожены два оккупанта и трое ранены
Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.
По данным разведки, в течение текущих суток двух оккупантов было уничтожено и трое ранены.
"30 декабря российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Опорные пункты украинских войск обстреляли из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.
За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 30 декабря одного оккупанта уничтожили и один ранен.
Кроме того, в течение текущих суток оккупанты открыли огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов в районе поселка Крымское на Луганском направлении.
Сообщается, что в течение суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
В связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил, украинские военные принимали адекватных мер с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
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