Израиль приобрел украинские радары "Кольчуга-М" для перехвата сирийских С-300, - СМИ
Об этом сообщил сайт defence-blog.com со ссылкой на публикацию ImportGenius.
Отмечается, что Израиль получил украинское автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки, ключевой задачей которой станет отслеживание наземных и мобильных целей.
Так Израиль сможет контролировать перемещение иранских баллистических ракет в Сирии, а также отслеживать перемещение мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 "Фаворит", которые сейчас представляют наибольшую опасность для израильских ВВС.
Украинская станция радиотехнической разведки "Кольчуга-М" значительно превосходит даже американские системы "AWACS", ведь дальность обнаружения воздушных целей у нее составляет 800 километров одновременно "AWACS" ограничивается дальностью наблюдения в 600 километров.
Впрочем, подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными нет. Как сообщает "УНИАН", марте 2018 действительно сообщалось о том, что между Израилем и Украиной был заключен контракт на покупку станции "Кольчуга".
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