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Игроки сборной Украины по футболу поздравили украинцев с Новым Годом

Игроки сборной Украины по футболу записали новогоднее обращение к болельщикам

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Игроки национальной команды Николай Матвиенко, Виктор Цыганков, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Андрей Борячук, Никита Бурда, Сергей Болбат, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Иван Петряк и Андрей Пятов поздравили поклонников спорта с наступающими праздниками.

 

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