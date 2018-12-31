Игроки сборной Украины по футболу поздравили украинцев с Новым Годом
31 декабря, 2018, 16:15
Игроки сборной Украины по футболу записали новогоднее обращение к болельщикам
Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Игроки национальной команды Николай Матвиенко, Виктор Цыганков, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Андрей Борячук, Никита Бурда, Сергей Болбат, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Иван Петряк и Андрей Пятов поздравили поклонников спорта с наступающими праздниками.
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