Власти боснийских сербов отменили новогодние концерты из-за массовых беспорядков
31 декабря, 2018, 18:55
Власти боснийских сербов отменили новогодние концерты из-за опасений беспорядков после того, как тысячи людей требовали отставки министра внутренних дел из-за смерти студента
Об этом сообщает Европейская правда .
В понедельник полиция заявила, что разыскивает пятерых человек после того, как из-за воскресных демонстраций в городе Баня-Лука пришлось отменить концерт местной певицы.
Местные СМИ сообщают, что одним из подозреваемых, разыскиваемых полицией, является Давор Драгичевич, который несколько месяцев помогал проводить протесты в Боснии, призывая к справедливости в связи со смертью в марте его 21-летнего сына.
Полиция разогнала демонстрантов в воскресенье после того, как тысячи людей прошли маршем, призывая к отставке главы МВД Драгана Лукача и других должностных лиц, которых Драгичевич обвиняет в защите убийц своего сына.
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