 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Власти боснийских сербов отменили новогодние концерты из-за массовых беспорядков

Власти боснийских сербов отменили новогодние концерты из-за опасений беспорядков после того, как тысячи людей требовали отставки министра внутренних дел из-за смерти студента

Об этом сообщает Европейская правда .

В понедельник полиция заявила, что разыскивает пятерых человек после того, как из-за воскресных демонстраций в городе Баня-Лука пришлось отменить концерт местной певицы.

Местные СМИ сообщают, что одним из подозреваемых, разыскиваемых полицией, является Давор Драгичевич, который несколько месяцев помогал проводить протесты в Боснии, призывая к справедливости в связи со смертью в марте его 21-летнего сына.

Полиция разогнала демонстрантов в воскресенье после того, как тысячи людей прошли маршем, призывая к отставке главы МВД Драгана Лукача и других должностных лиц, которых Драгичевич обвиняет в защите убийц своего сына.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

31 декабря, 2018 понедельник

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать