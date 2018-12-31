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В Яворове построили полигон за 40 млн, который имитирует бой в городе

В Международном центре миротворчества и безопасности (Яворивский военный полигон) завершили строительство учебного комплекса "Бой в населенном пункте"

Об этом сообщает Украинский милитарный портал .

Отмечается, что в мая 2018 года Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск объявил тендер на выполнение работ по "Строительству учебного места" Бой в населенном пункте ".

По данным портала, расходы составили почти 40 млн грн. Сообщается, что на базе этого учебного места может одновременно заниматься до 3-х рот днем и до 1-й роты во время проведения занятий ночью.

В частности, среди занятий планируемых на этом учебном месте - это оборона и наступление в условиях населенного пункта, патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта.

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