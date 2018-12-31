В рекламе Бойко "зарисовали" Украинский флаг

31 декабря, 2018, 14:42

В рекламе кандидата в президенты Юрия Бойко на телеканале "Интер" скрыли флаг Украины

Соответствующая реклама опубликована на Youtube.

На видео можно увидеть Верховную Раду с высоты птичьего полета. На верхушке купола парламента должен развеваться украинский флаг, однако в рекламе вместо него "размытое" пятно.

Украинское законодательство запрещает демонстрировать в рекламе государственные символы, но в этом же видео есть соратник Бойко Вадим Рабинович, на пиджаке которого прикреплен депутатский значок в виде украинского флага и его никто не "зарисовал".