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В рекламе Бойко "зарисовали" Украинский флаг

В рекламе кандидата в президенты Юрия Бойко на телеканале "Интер" скрыли флаг Украины

Соответствующая реклама опубликована на Youtube.

На видео можно увидеть Верховную Раду с высоты птичьего полета. На верхушке купола парламента должен развеваться украинский флаг, однако в рекламе вместо него "размытое" пятно.

Украинское законодательство запрещает демонстрировать в рекламе государственные символы, но в этом же видео есть соратник Бойко Вадим Рабинович, на пиджаке которого прикреплен депутатский значок в виде украинского флага и его никто не "зарисовал".

 

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