В рекламе Бойко "зарисовали" Украинский флаг
31 декабря, 2018, 14:42
В рекламе кандидата в президенты Юрия Бойко на телеканале "Интер" скрыли флаг Украины
Соответствующая реклама опубликована на Youtube.
На видео можно увидеть Верховную Раду с высоты птичьего полета. На верхушке купола парламента должен развеваться украинский флаг, однако в рекламе вместо него "размытое" пятно.
Украинское законодательство запрещает демонстрировать в рекламе государственные символы, но в этом же видео есть соратник Бойко Вадим Рабинович, на пиджаке которого прикреплен депутатский значок в виде украинского флага и его никто не "зарисовал".
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-