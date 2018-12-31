В предновогодний день на Донбассе ранили двух украинских военных

31 декабря, 2018, 18:32

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска трижды нарушали режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

В течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение текущих суток двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе Новотошковского и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе Крымского на Луганском направлении.