 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В новогоднюю ночь будут работать 10 000 полицейских и нацгвардейцев

В новогоднюю ночь ожидается, что массовые мероприятия по всей стране посетят около 1,4 миллиона украинцев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

"В новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах государства запланировано почти 950 массовых мероприятий по случаю нового 2019 года. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев", - написал он.

По его словам, в местах массового празднования граждан будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками.

"Также полиция будет работать на автодорогах. Поэтому призываем быть ответственными и не садиться за руль после употребления спиртного", - написал он.

Тракало добавил, что за охраной общественного порядка будут следить около 10 000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

 

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

31 декабря, 2018 понедельник

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать