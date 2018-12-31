В новогоднюю ночь будут работать 10 000 полицейских и нацгвардейцев

31 декабря, 2018, 21:52

В новогоднюю ночь ожидается, что массовые мероприятия по всей стране посетят около 1,4 миллиона украинцев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

"В новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах государства запланировано почти 950 массовых мероприятий по случаю нового 2019 года. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев", - написал он.

По его словам, в местах массового празднования граждан будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками.

"Также полиция будет работать на автодорогах. Поэтому призываем быть ответственными и не садиться за руль после употребления спиртного", - написал он.

Тракало добавил, что за охраной общественного порядка будут следить около 10 000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.