В новогоднюю ночь будут работать 10 000 полицейских и нацгвардейцев
31 декабря, 2018, 21:52
В новогоднюю ночь ожидается, что массовые мероприятия по всей стране посетят около 1,4 миллиона украинцев
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
"В новогоднюю ночь в 680 населенных пунктах государства запланировано почти 950 массовых мероприятий по случаю нового 2019 года. Ожидается, что их посетят около 1,4 миллиона украинцев", - написал он.
По его словам, в местах массового празднования граждан будут работать усиленные наряды полиции вместе с кинологами и взрывотехниками.
"Также полиция будет работать на автодорогах. Поэтому призываем быть ответственными и не садиться за руль после употребления спиртного", - написал он.
Тракало добавил, что за охраной общественного порядка будут следить около 10 000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
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