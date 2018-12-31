Все на вечеринке подозреваемые: полиция в Лондоне задержала 39 человек за инцидента с поножовщиной
31 декабря, 2018, 14:54
Ночью на 31 декабря в Лондоне полиция задержала 39 человек после того, как обнаружила мужчину с тяжелым ножевым ранением улице в районе Хаммерсмит
Об этом сообщает BBC .
Как объясняет полиция, за пострадалым погнались "мужчины и женщины" после небольшого спора в магазине. Кроме того, на тротуаре осталась кровь, а на месте также нашли два ножа.
Подозреваемые, которых потом задержали, зашли в квартиру, где происходила вечеринка. Офицеры хотели поговорить с людьми. Однако, те отказались сотрудничать, поэтому полиция массово задержала всех присутствующих.
39 задержанных находится под стражей, пока идет следствие.
Пострадавшего на месте происшествия осмотрели офицеры полиции и медработники. Он находится в критическом состоянии в больнице.
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