Все на вечеринке подозреваемые: полиция в Лондоне задержала 39 человек за инцидента с поножовщиной

31 декабря, 2018, 14:54

Ночью на 31 декабря в Лондоне полиция задержала 39 человек после того, как обнаружила мужчину с тяжелым ножевым ранением улице в районе Хаммерсмит

Об этом сообщает BBC .

Как объясняет полиция, за пострадалым погнались "мужчины и женщины" после небольшого спора в магазине. Кроме того, на тротуаре осталась кровь, а на месте также нашли два ножа.

Подозреваемые, которых потом задержали, зашли в квартиру, где происходила вечеринка. Офицеры хотели поговорить с людьми. Однако, те отказались сотрудничать, поэтому полиция массово задержала всех присутствующих.

39 задержанных находится под стражей, пока идет следствие.

Пострадавшего на месте происшествия осмотрели офицеры полиции и медработники. Он находится в критическом состоянии в больнице.