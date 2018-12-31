В Киев пытались отправить противопехотную мину "Новой почтой"
31 декабря, 2018, 08:04
Львовянин пытался отправить противопехотную мину в Киев "Новой почтой"
Об этом сообщил Департамент гражданской защиты облгосадминистрации в Facebook.
"29 декабря в 13.20 ч. поступило сообщение что в пгт. Комарно Городокского района, в отделении "Новой почты" по ул. Сечевых Стрельцов 12, житель с. Березец Городокского района, сдал на отправку в г.. Киев предмет, похожий на противопехотную мину. О данном факте работниками "Новой почты" было сообщено Национальную полицию ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 15:11 представителями взрывотехнического управления Национальной полиции во Львовской области взрывоопасный предмет был изъят. Проводятся следственные действия.
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