В Киев пытались отправить противопехотную мину "Новой почтой"

31 декабря, 2018, 08:04

Львовянин пытался отправить противопехотную мину в Киев "Новой почтой"

Об этом сообщил Департамент гражданской защиты облгосадминистрации в Facebook.

"29 декабря в 13.20 ч. поступило сообщение что в пгт. Комарно Городокского района, в отделении "Новой почты" по ул. Сечевых Стрельцов 12, житель с. Березец Городокского района, сдал на отправку в г.. Киев предмет, похожий на противопехотную мину. О данном факте работниками "Новой почты" было сообщено Национальную полицию ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 15:11 представителями взрывотехнического управления Национальной полиции во Львовской области взрывоопасный предмет был изъят. Проводятся следственные действия.