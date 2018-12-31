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В Конго выключили интернет во время выборов

В Конго выключили интернет во время президентских выборов, официальные результаты будут объявлены 15 января

Об этом сообщает Укринформ .

Интернет был отключен по всей стране из-за стремления правительства предотвратить спекуляции в социальных сетях о результатах после дня голосования с многочисленными задержками работы участков и проблемами.

Официальные результаты выборов будут объявлены 15 января, хотя предварительные результаты ожидаются в течение недели.

Как отмечается, во время голосования были некоторые проблемы, но много конголезцев обнаружили решимость отдать свои голоса.

В Конго 30 декабря стартовали президентские выборы. Основная борьба за президентское кресло ведется между кандидатами от оппозиции Мартином Файулу и Феликсом Тшисекеди, и правопреемником президента Джозефа Кабилы, бывшим министром внутренних дел Эммануилом Рамазан Шадарой.

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