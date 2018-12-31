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Украинец Михайлюк из "Лос-Анджелес Лейкерс" поздравил болельщиков с Новым Годом

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступает за "Лос-Анджелес Лейкерс", поздравил болельщиков с новогодними праздниками

Баскетболист записал видеообращение, в котором пожелал всем побед.

Напомним, что Михайлюк в молодежной лиге НБА в игре против "Северной Аризоны" набрал 47 очков и установил рекорд сезона.

В июле украинский баскетболист Святослав Михайлюк подписал контракт с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

 

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