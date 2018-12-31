Священники УПЦ МП обещали "встречу в суде" за переход в ПЦУ на Волыни

31 декабря, 2018, 12:05

На Волыни в селе Красноволя Маневицкого района священники угрожали верующим "встречей в суде" за то, что они проголосовали за переход к Православной Церкви Украины

Об этом сообщило информационное агентство ВолиньPost.

Прихожане собрали подписи о переходе к ПЦУ и хотели обнародовать эти протоколы после получения Томоса.

Впрочем, 30 декабря в церкви начали собираться представители УПЦ МП, выступавших против перехода общества, поэтому подписи жителей решили обнародовать ранее.

По словам председателя РГА, на собрание приехали священники УПЦ МП из соседних сел и убеждали прихожан не переходить к ПЦУ, поскольку считают переход незаконным, а также обещали обществу "встреча в суде".

Против перехода выступил и настоятель местного храма.

Большинство крестьян проголосовали за переход к ПЦУ и зафиксировали это документально.