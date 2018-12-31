США официально выходят из ЮНЕСКО
31 декабря, 2018, 08:55
31 декабря Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Решение о выходе США из ЮНЕСКО официально вступает в силу сегодня, 31 декабря.
США не будут платить членские взносы после выхода и не смогут избираться в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.
Впрочем, США будут вовлечены в работу организации как государство-наблюдатель.
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- 12 октября правительство США приняло решение приостановить членство в ЮНЕСКО из-за "длительной предвзятой антиизраильской позиции" .
- В мая 2017 года ЮНЕСКО приняла резолюцию и не признает суверенитет Израиля над Иерусалимом.
- 7 июля 2017 ЮНЕСКО провозгласила Старый город Хеврон и Пещеру праотцев палестинскими, а не израильскими объектами культурного наследия.
- Соединенные Штаты приняли решение о выходе из состава ЮНЕСКО в связи с неэффективной деятельностью этой организации и желанием сократить расходы, пояснил политолог Владимир Цыбулько.
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