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США официально выходят из ЮНЕСКО

31 декабря Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

Решение о выходе США из ЮНЕСКО официально вступает в силу сегодня, 31 декабря.

США не будут платить членские взносы после выхода и не смогут избираться в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, США будут вовлечены в работу организации как государство-наблюдатель.

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