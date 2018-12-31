"В Украине Рождество можно праздновать дважды": посольство Германии приветствовало украинцев с праздниками
31 декабря, 2018, 10:18
Сотрудники посольства Германии в Украине опубликовали видеопоздравления для украинцев с Новым годом и Рождеством
Соответствующее видео опубликовали в Facebook.
"Вот уже в Германии рождественские праздники подошли к концу. Но мое преимущество заключается в том, что живя здесь, в Киеве, я могу праздновать Рождество во второй раз. На этот раз с украинскими традициями, Украинская колядками и вертепом", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
Сотрудники пожелали украинцам мира, счастья, здоровья, достатка, успехов, вдохновения, любви, радостных рождественских праздников и успешного Нового года.
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