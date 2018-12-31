 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"В Украине Рождество можно праздновать дважды": посольство Германии приветствовало украинцев с праздниками


фото: Скріншот
Сотрудники посольства Германии в Украине опубликовали видеопоздравления для украинцев с Новым годом и Рождеством

Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

"Вот уже в Германии рождественские праздники подошли к концу. Но мое преимущество заключается в том, что живя здесь, в Киеве, я могу праздновать Рождество во второй раз. На этот раз с украинскими традициями, Украинская колядками и вертепом", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Сотрудники пожелали украинцам мира, счастья, здоровья, достатка, успехов, вдохновения, любви, радостных рождественских праздников и успешного Нового года.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2018 понедельник

30 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

31 декабря, 2018 понедельник

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать