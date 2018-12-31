Путин продлил запрет на транзит украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован в понедельник, 31 декабря, на официальном портале правовой информации РФ.
В документе указано, что срок действия указа «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Кыргызской Республики через территорию Российской Федерации» продлен до 1 июля 2019 года.
Ранее Россия уже продолжала действие указа. Кроме этого, Кремль делал и другие шаги для существенного ограничения торговых отношений с Украиной. В декабре 2015 года РФ приостановила действие российско-украинского договора о зоне свободной торговли, а с 1 января 2016 года полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории.
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