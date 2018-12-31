Появилось видео составления Tesla Model 3

31 декабря, 2018, 14:11

Компания Tesla обнародовала ускоренное видео составления бюджетной модели Tesla Model 3

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Tesla.

Сборник электрокара на конвейере является не полностью автоматизированной и в ней на многих этапах принимают участие люди.

Кроме того, разработчики не стали показывать, как проходило сварки кузова, грунтовка, покраска и другие. Сам электрокар Tesla Model 3 состоит из более чем 10 000 комплектующих деталей.