Появилось видео составления Tesla Model 3
31 декабря, 2018, 14:11
Компания Tesla обнародовала ускоренное видео составления бюджетной модели Tesla Model 3
Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Tesla.
Сборник электрокара на конвейере является не полностью автоматизированной и в ней на многих этапах принимают участие люди.
Кроме того, разработчики не стали показывать, как проходило сварки кузова, грунтовка, покраска и другие. Сам электрокар Tesla Model 3 состоит из более чем 10 000 комплектующих деталей.
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