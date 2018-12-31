Пограничники усилили охрану границы на время праздников
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Во время контроля на новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска", - говорится в поваидомленни.
Пограничники углубленно проверят паспортные документы и противодействовать попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора.
По словам пограничников, особое внимание в период праздников будет уделяться контрольным пунктам въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения ООС.
"На новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админмежах с ТОТ АР Крым и линии соприкосновения в районе проведения ООС работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей", - добавили в ведомстве.
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