Пограничники усилили охрану границы на время праздников

31 декабря, 2018, 12:31

Пограничники накануне Нового года и Рождества усилили меры по охране государственной границы

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время контроля на новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска", - говорится в поваидомленни.

Пограничники углубленно проверят паспортные документы и противодействовать попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора.

По словам пограничников, особое внимание в период праздников будет уделяться контрольным пунктам въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения ООС.

"На новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админмежах с ТОТ АР Крым и линии соприкосновения в районе проведения ООС работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей", - добавили в ведомстве.