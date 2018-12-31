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Операция "Самогон": полиция перед праздниками уничтожила 2 тыс. литров в Ровенской

В Ровенской области полицейские изъяли и уничтожили почти 2 тыс. литров самогона

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

С целью уменьшения количества уголовных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения с 10 по 30 декабря полиция провела профилактическую операцию под условным названием "самогон".

"Полицейские выявили и задокументировали 322 административных правонарушениях по изготовлению, хранение самогона и аппаратов для его выработки. Также было изъято и уничтожено 1823 л самогона, 4353 л самогонный закваски и 83 аппараты для изготовления самогона", - говорится в сообщении.

Кроме того, превентивные меры по противодействию самогоноварению на территории Ровенской области продолжались в течение 20 дней и закончились 30 декабря.

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