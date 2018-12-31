Обнаженный торс и розы в зубах: австралийские пожарные поздравили мир с Новым годом
31 декабря, 2018, 10:02
Австралийские пожарные опубликовали поздравительную открытку, на которой позируют с обнаженными торсами
Соответствующее фото опубликовали на странице австралийского календаря в Facebook.
На фото полуобнаженные спасатели позируют с розами в зубах.
Календарь с мускулистыми спасателями в Австралии выпускают с 1993 года, а полученные от продажи деньги тратят на благотворительность - и всегда отчитываются о всех расходы.
В этом году австралийские пожарные выпустили сразу пять календарей - в двух из них мужчины позируют самостоятельно, и по одному - с котами, собаками и другими животными.
Кроме того, люди могут приобрести набор открыток с рельефными торсами австралийцев.
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