Обнаженный торс и розы в зубах: австралийские пожарные поздравили мир с Новым годом

31 декабря, 2018, 10:02

Австралийские пожарные опубликовали поздравительную открытку, на которой позируют с обнаженными торсами

Соответствующее фото опубликовали на странице австралийского календаря в Facebook.

На фото полуобнаженные спасатели позируют с розами в зубах.

Календарь с мускулистыми спасателями в Австралии выпускают с 1993 года, а полученные от продажи деньги тратят на благотворительность - и всегда отчитываются о всех расходы.

В этом году австралийские пожарные выпустили сразу пять календарей - в двух из них мужчины позируют самостоятельно, и по одному - с котами, собаками и другими животными.

Кроме того, люди могут приобрести набор открыток с рельефными торсами австралийцев.