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Новый год в поездах встретят почти 20 000 украинцев

Почти 20 000 пассажиров будут путешествовать поездами, которые курсируют с 31 декабря 2018 на 1 января 2019

Всего в это время будут курсировать 130 поездов, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Дополнительно к праздникам в Украине было назначено почти 40 поездов.

Все пассажиры, путешествующие в поездах в новогоднюю ночь, получат сладкие подарки и праздничные открытки, подчеркнули в УЗ.

Путешествующих в новогоднюю ночь будут обслуживать почти 4000 железнодорожников.

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