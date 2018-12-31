Новый год в поездах встретят почти 20 000 украинцев
31 декабря, 2018, 20:49
Почти 20 000 пассажиров будут путешествовать поездами, которые курсируют с 31 декабря 2018 на 1 января 2019
Всего в это время будут курсировать 130 поездов, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Дополнительно к праздникам в Украине было назначено почти 40 поездов.
Все пассажиры, путешествующие в поездах в новогоднюю ночь, получат сладкие подарки и праздничные открытки, подчеркнули в УЗ.
Путешествующих в новогоднюю ночь будут обслуживать почти 4000 железнодорожников.
По теме
27 декабря, 2018 На праздники Укрзализныця назначила 38 дополнительных поездов
20 декабря, 2018 Укрзализныця запустила поезд со Львова в Перемышль
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
27 декабря, 2018 На праздники Укрзализныця назначила 38 дополнительных поездов
20 декабря, 2018 Укрзализныця запустила поезд со Львова в Перемышль
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-