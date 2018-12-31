Новогодние праздники: Путин не поздравил Порошенко

31 декабря, 2018, 20:26

Президент РФ Владимир Путин не поздравил главу Украинского государства Петра Порошенко с Новым годом

Согласно информации, обнародованной на сайте Кремля, Порошенко нет в списке лидеров, которых Путин поздравил с наступающими праздниками.

Проигнорировал российский лидер и новоизбранного лидера Грузии - Саломе Зурабишвили. Зато в новогоднем письме президенту США Дональду Трампу Путин выразил готовность к диалогу по широкой повестке дня".

Также поздравления от российского президента получили немецкий канцлер Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, сирийский президент Башар Асад и другие. В общем, хозяин Кремля направил поздравление примерно 40 лидерам.