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Новогодние праздники: Путин не поздравил Порошенко

Президент РФ Владимир Путин не поздравил главу Украинского государства Петра Порошенко с Новым годом

Согласно информации, обнародованной на сайте Кремля, Порошенко нет в списке лидеров, которых Путин поздравил с наступающими праздниками.

Проигнорировал российский лидер и новоизбранного лидера Грузии - Саломе Зурабишвили. Зато в новогоднем письме президенту США Дональду Трампу Путин выразил готовность к диалогу по широкой повестке дня".

Также поздравления от российского президента получили немецкий канцлер Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, сирийский президент Башар Асад и другие. В общем, хозяин Кремля направил поздравление примерно 40 лидерам.

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