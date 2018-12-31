Немка выставила на продажу своего мужа за 18 евро

31 декабря, 2018, 10:54

Немка Дорт разместила на аукционе eBay объявление о продаже своего мужа

Женщина написала в объявлении, что, несмотря на семилетний брак, она чувствует, что они "больше не принадлежат друг другу" и устала от постоянного негатива своего мужа, сообщает Mirror.

Лот женщина назвала "Мужчина использованый" и оценила его в 18 евро. Кроме того, она написала, что готова обсудить цену.

"Я хотела бы отказаться от своего мужа. Я рада договориться о цене. Но без обмена. Пожалуйста, присылайте мне запросы на электронную почту", - говорится в объявлении.

Под объявлением немки собралось много комментариев, но никаких конкретных предложений.

Позже женщина сообщила местным СМИ, что выставила объявления "для развлечения". Ее муж узнал о проделках жены только из прессы.