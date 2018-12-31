На праздники круглосуточно будут дежурить 7 тыс. спасателей, - ДСНС

31 декабря, 2018, 09:25

Подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы в период новогодних праздников

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"В каждом регионе страны производится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

2 января до 9:00 на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ДСНС.

"В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ДСНС, а именно самолет Ан-26", - написали в ведомстве.