На Филиппинах взорвали торговый центр, есть жертвы
31 декабря, 2018, 15:33
У входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие
Погибли два человека, еще 23 пострадали, передает CNN .
Рядом с торговым центром South Seas Mall взорвалось припаркованное мототакси.
В этот момент в здании были сотни людей, которые делали новогодние покупки. Всех пострадавших госпитализировали. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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