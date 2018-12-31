Мейвезер получит $9 млн за бой с кикбоксером Нацукава
31 декабря, 2018, 17:37
Американский экс-чемпион по боксу Флойд Мейвезер назвал денежную сумму, которую получит за товарищеский бой с японским кикбоксером Тенсин Нацукава
Сам Мейвезер сообщил в своем Instagram , что за выставочный бой с Нацукава он получит 9000000 долларов.
"Что, если я скажу вам, что я получу 9000000 долларов за 9 минут боя в Токио, вы бы на моем месте сделали так же? Мне нравится называть это девятиминутной прогулкой", - написал Флойд.
Напомним, что бой состоится 31 декабря в Сайтами (Япония) на турнире организации Rizin и пройдет по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 66,7 кг. Это на 10 кг больше весовой категории, в которой проводил последние поединки Тенсин. Встреча продлится три раунда по три минуты, ее результат не войдет в официальные списки спортсменов.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-