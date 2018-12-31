Меркель в новогоднем обращении призвала не забывать уроки двух мировых войн

31 декабря, 2018, 16:58

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении призвала жителей страны к единению и напомнила об уроке двух мировых войн

Об этом сообщает DW .

"Мы сможем справиться с вызовами нашего времени, только если будем держаться вместе", - подчеркнула канцлер.

По ее словам, в достижении своих собственных интересов следует "учитывать интересы других", и в этом заключается "урок двух мировых войн".

Среди важнейших проблем, с которыми столкнулась страна, Меркель вспомнила борьбу с изменениями климата, "упорядочение" потоков миграции и борьбу с международным терроризмом. В Совете Безопасности ООН, место в котором Германия получает на два года, стране придется столкнуться с глобальными задачами, подчеркнула канцлер.