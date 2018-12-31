 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лукашенко подарил Путину 4 мешка "суперэлитного" картофеля


фото: Скріншот
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину сало и четыре мешка "суперэлитного картофеля" на новогодние праздники

Об этом рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Лучшая, суперэлитная картофель из президентского огорода", - сказала Эйсмонт.

По ее словам, картофель привезли "по спецзаказу". Она также сказала, что российский президент сам попросил такой подарок в ответ на вопрос Лукашенко, чего бы он хотел получить на Новый год.

В подарок Путину представлены несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления конкретных блюд: один для жарки, другой - для дерунов, третий - для пюре, четвертый - для запекания и отваривания, пояснила представительница Лукашенко.

А другим лидерам стран СНГ президент Белоруссии подарил к Новому году эксклюзивные елочные игрушки ручной работы.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 декабря, 2018 понедельник

30 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

31 декабря, 2018 понедельник

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать