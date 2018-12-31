Лукашенко подарил Путину 4 мешка "суперэлитного" картофеля

31 декабря, 2018, 10:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину сало и четыре мешка "суперэлитного картофеля" на новогодние праздники

Об этом рассказала пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Лучшая, суперэлитная картофель из президентского огорода", - сказала Эйсмонт.

По ее словам, картофель привезли "по спецзаказу". Она также сказала, что российский президент сам попросил такой подарок в ответ на вопрос Лукашенко, чего бы он хотел получить на Новый год.

В подарок Путину представлены несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления конкретных блюд: один для жарки, другой - для дерунов, третий - для пюре, четвертый - для запекания и отваривания, пояснила представительница Лукашенко.

А другим лидерам стран СНГ президент Белоруссии подарил к Новому году эксклюзивные елочные игрушки ручной работы.