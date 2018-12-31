Киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше

31 декабря, 2018, 12:20

В Киеве метро в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба поздравила украинцев с наступающими праздниками.