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Киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше

В Киеве метро в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и на платформе", - говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба поздравила украинцев с наступающими праздниками.

 

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