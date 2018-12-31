Киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше
31 декабря, 2018, 12:20
В Киеве метро в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
"Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенном на входе и на платформе", - говорится в сообщении.
Кроме того, пресс-служба поздравила украинцев с наступающими праздниками.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-