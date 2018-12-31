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Холодницкий передал Луценко представление на Дубневича, - СМИ

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генпрокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Согласно календарному плану, Верховная Рада после новогодних праздников должна собраться на очередную сессию 15 января.

16 ноября Национальная полиция проводила около 50 обысков в шести регионах Украины по делу "злоупотреблений на Укрзализныце в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов". По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в этих злоупотреблениях подозреваются братья Дубневичи.

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