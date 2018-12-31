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Глава УГКЦ призвал украинцев войти в Новый год с любовью к Родине

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав призывает украинцев сделать шаг в новый год в любви к Родине и к ближним

Об этом говорится в поздравлении Блаженнейшего Святослава с Новым годом и Рождеством, обнародованном Департаментом информации УГКЦ.

"Находясь на пороге 2019 года, входя в этот Новый год и новое время, мы чувствуем определенную тревогу. Ведь весь мир переживает тревогу. Мы видим, как Европа находится в состоянии беспокойства, а весь мир чувствует, что перед нами может быть период нестабильности. В конце концов, все новое вызывает тревогу и естественный страх. Поэтому я призываю вас сделать шаг в будущее в любви к Богу, к своей Родине и к своим ближним ", - отметил он.

Глава УГКЦ убежден, что отметить праздничный период надо именно в любви, потому что она преодолевает страх.

"Пусть Божья любовь сопровождает нас в Новом году и будет нашим благословением.« Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, - говорится в Евангелии. Пусть эти слова будут новогодним приветствием, с которым мы войдем в Новый 2019! с Новым годом и Рождеством Христовым! ", - отметил глава УГКЦ.

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