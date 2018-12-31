Дед мороз в бронежилете и на БМП: бойцы ВСУ записали видеопоздравление украинцам

31 декабря, 2018, 12:51

Бойцы операции Объединенных сил на Донбассе поздравили украинцев с наступающим Новым годом з помощью видео

Соответствующие видео опубликовали в Facebook.

По разным подразделений украинские военные прочитали стихотворение, прозвучал на фоне мелодии Леонтовича "Щедрик".

Поздравили украинский и воины 10-й горно-штурмовой бригады. Один из воинов ВСУ переоделся в Деда Мороза и проехался на БМП вместе с другими военнослужащими.